ترمب يعلن إتمام عملية تبادل كبيرة لسجناء بين روسيا وأوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترمب على منصته، «تروث سوشال»: «اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟». يأتي إعلان ترمب عقب اتفاق موسكو وكييف خلال محادثات في إسطنبول، الأسبوع الماضي، على تبادل ألف أسير من كل جانب.

من جهته، قال مصدر عسكري أوكراني، الجمعة، إن عملية تبادل الأسرى مع روسيا لا تزال جارية ولم تكتمل بعد.

وأجرت روسيا وأوكرانيا عمليات تبادل أسرى عدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022. وأطلق كل من الجانبين سراح 205 جنود أسرى في عملية تبادل مماثلة بوقت سابق هذا الشهر. وفي سياق منفصل، أعلن الكرملين، هذا الأسبوع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترمب ناقشا صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا. ورفض بوتين مساعي الرئيس الأميركي لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا.

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