قوى الامن: تدابير سير ومنع مرور في شارع "بلس" السبت والأحد لمناسبة تنظيم مهرجان جامعي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة إقامة مهرجان جامعي في الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB)، يومَي السّبت والأحد 24 و 25-5-2025، سيتم اتّخاذ اجراءات وتّدابير".

ولفتت إلى أنّه "يُمنع وقوف السّيّارات ومرورها في شارع "بلِس" بِدءًا من تقاطعه مع شارع عبد العزيز ولغاية "مفرق جان دارك"، اعتبارًا من السّاعة 24:00 (منتصف اللّيل) من تاريخ اليوم 23-5-2025 ولغاية صباح يوم الإثنين 26-5-2025".

وأوضحت أنّه من التدابير "سيتم تحويل السّير القادم من شارعَي عبد العزيز وجون كينيدي باتّجاه شارع كليمنصو، طيلة الفترة المذكورة آنفًا".

وطلبت من المواطنين "أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".