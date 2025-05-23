حركة مرور كثيفة من بيروت باتجاه محافظتي الجنوب والنبطية قُبيل الانتخابات البلدية والاختيارية

تشهد الطريق من بيروت باتجاه محافظتي الجنوب والنبطية حركة مرور كثيفة وخانقة.
ويأتي ذلك مع توجه الأهالي إلى الجنوب استعدادًا للاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظتين غدًا السبت 24 أيار.
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجية، في بيان، عن "المباشرة بالتدابير الأمنية الاستثنائية المتخذة لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن نطاق محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية".
وكانت قد باشرت دوريات أمن الدولة بتنفيذ التدابير الأمنية حول مراكز الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية، من خلال تكثيف نقاط المراقبة وتسيير الدوريات، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها، وضمان نزاهتها، وفق بيان من مديرية أمن الدولة.
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