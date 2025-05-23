لوائح "التنمية والوفاء" البلدية فازت بالتزكية في بلدات الغازية والقنطرة والقصيبة وحومين التحتا

فازت لوائح "التنمية والوفاء" البلدية بالتزكية في بلدات الغازية، القنطرة، القصيبة وحومين التحتا. ويستمر الإعلان عن فوز المزيد من البلدات الجنوبية بالتزكية، حيث من المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية غدًا السبت 24 أيار، لينتهي بذلك الاستحقاق.

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