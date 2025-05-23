أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في تصريح، إلى أنّه شارك "بسرور كبير" في "إعادة الحياة" إلى المدينة الرياضية في بيروت، "حيث تعود الأنشطة الرياضية لتجسد روح الوحدة والتآخي بين الجميع".
ولفت إلى أنّ "الرياضة ليست فقط منافسة، بل هي جسر يجمع الناس على اختلاف انتماءاتهم، وهي التي تزيل الحواجز وتعزز اواصر المحبة والسلام".
وبعد ذلك، أطلق رئيس الحكومة نواف سلام
وفي وقت سابق من اليوم، أطلق سلام كرة البداية في مباراة النجمة والأنصار في المدينة الرياضية، في حدث تخلله كلمة لوزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان.
وكانت قد أطلقت مجموعة من المشجعين هتافات مؤيدة لحزب الله أثناء دخول سلام إلى الملعب وقامت المجموعة بتوجيهها لرئيس الحكومة، حيث قالت الجماهير: "يا نواف سماع منيح.. لبيك يا نصرالله".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام بعد إعادة افتتاح المدينة الرياضية في بيروت: الرياضة جسر يجمع الناس على اختلاف انتماءاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.