سلام بعد إعادة افتتاح المدينة الرياضية في بيروت: الرياضة جسر يجمع الناس على اختلاف انتماءاتهم

أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في تصريح، إلى أنّه شارك "بسرور كبير" في "إعادة الحياة" إلى المدينة الرياضية في بيروت، "حيث تعود الأنشطة الرياضية لتجسد روح الوحدة والتآخي بين الجميع".

ولفت إلى أنّ "الرياضة ليست فقط منافسة، بل هي جسر يجمع الناس على اختلاف انتماءاتهم، وهي التي تزيل الحواجز وتعزز اواصر المحبة والسلام".

وبعد ذلك، أطلق رئيس الحكومة نواف سلام

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق سلام كرة البداية في مباراة النجمة والأنصار في المدينة الرياضية، في حدث تخلله كلمة لوزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان.

وكانت قد أطلقت مجموعة من المشجعين هتافات مؤيدة لحزب الله أثناء دخول سلام إلى الملعب وقامت المجموعة بتوجيهها لرئيس الحكومة، حيث قالت الجماهير: "يا نواف سماع منيح.. لبيك يا نصرالله".