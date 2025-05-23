استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفداً برلمانياً من جورجيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا نيكولوز سامخارادزه، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وعرض دبوسي للمشروع الاستراتيجي الذي تقوده غرفة طرابلس لتحويل المنطقة إلى مركز إستثماري دولي، مشدداً على" أهمية التعاون اللبناني–الجورجي كنموذج للتكامل الدولي البنّاء".
من جهته، أعرب الوفد الجورجي عن "رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، لا سيما في مجالات التعليم والثقافة"، مقترحاً "تنظيم زيارة لوفد إقتصادي لبناني إلى جورجيا".
واختُتم اللقاء بدعوة رسمية وجهها رئيس الوفد إلى دبوسي لزيارة جورجيا في موعد يُحدد لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد برلماني جورجي زار دبوسي في طرابلس وبحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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