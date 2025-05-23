بخاش افتتح مؤتمر الجمعية اللبنانية للامراض الجلدية: مسيرة الإصلاح في بداياتها وتتطلب مزيدا من العمل

افتتح نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش المؤتمر العشرين للجمعية اللبنانية للامراض الجلدية في فندق "فينيسيا"، حيث لفت في كلمته إلى "الظروف الصعبة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر من حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من بدء ورشة النهوض بلبنان الوطن، فمسيرة الإصلاح ما زالت في بداياتها وهي تتطلب من كل منا المزيد من العمل وتحمل المسؤوليات".

وأوضح أن "التطور الإيجابي الذي لحق بأوضاع الأطباء الاقتصادية في السنوات الثلاث الاخيرة يمكن وصفه بالممتاز بعد ان تمكنا من تصحيح التعريفات ودولرتها اسوة بسائر القطاعات الخاصة والمهن الحرة. وهذا يتطلب جهدا كبيرا من المفاوضات مع الهيئات الضامنة الخاصة وحصر مفاوضات بدل اتعاب الأطباء مع النقابة فقط".

وقال بخاش "من المفترض أن أسلم خلال أيام امانة النقابة التي نتمناها أن تكون بأيد امينة، وهذا لا شك فيه، خصوصا أننا تمكنا من اعادة النقابة الى رونقها السابق، كما أعدنا تشكيل مخزون نقدي كبير يمكن السلف من الاستمرار برفع المعاش التقاعدي واحترام واقعه وتأمين استمراريته الاجتماعية".

وأضاف "لا بد من التوقف عند التطور اللافت الذي حققه طب الجلد من خلال جهود كل طبيب منكم وبفضل الدراسات التي قمتم بها وتمكنتم من تطوير قدراتكم ورفدها بالتكنولوجيا التي وصلت الى ذروتها من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي".