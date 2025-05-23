دوريات أمن الدولة باشرت تنفيذ التدابير الأمنية حول مراكز الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية

باشرت دوريات أمن الدولة بتنفيذ التدابير الأمنية حول مراكز الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية، من خلال تكثيف نقاط المراقبة وتسيير الدوريات، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها، وضمان نزاهتها، وفق بيان من مديرية أمن الدولة.
هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية غدًا السبت 24 أيار، لينتهي بذلك الاستحقاق البلدي.
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