لاوندس استقبل لاثارو وبحث معه الأوضاع العامة في الجنوب

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، رئيس بعثة وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لاثارو، يرافقه نائب رئيس البعثة هيرفي ليكوك.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في الجنوب، والتأكيد على أهمية التنسيق الأمني في سبيل تعزيز الإستقرار وحفظ الأمن.