أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ "ملثمين يستقلون دراجة نارية أقدموا ليلًا على نزع أعلام حزب "القوات اللبنانية" المرفوعة على الأعمدة في بلدة عمشيت"، وذلك بعد أن تم رفعها في الذكرى السنوية الاولى لمقتل منسق قضاء جبيل باسكال سليمان.
هذا، ومن المقرر أن يقام غدا قداس لراحة نفس سليمان في باحة كنيسة سيدة ايليج في ميفوق - القطارة.
وكان قد أعلن الجيش اللبناني عن باسكال سليمان العام الماضي على يد عصابة سرقة سورية.
وسبق وأن أشار حزب "القوات اللبنانية" إلى أنّه لم يوجه اتهامات في اغتيال باسكال سليمان لحزب الله، وأن جلّ ما طالب به هو "جلب المطلوبين لاستكمال التحقيق في القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الوكالة الوطنية": ملثمون نزعوا أعلام "القوات" في عمشيت ليلًا تزامنا مع الذكرى السنوية لباسكال سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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