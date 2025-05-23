"المرابطون": كل ما تحقق من إنجازات وطنية ما كانت لتتحقق لولا التحرير

أصدرت الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين -المرابطون"، بيانًا لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، حيث أكّدت أن "يوم التحرير في 25 أيار 2000، هو حتمية التاريخ والجغرافيا لنضال أهلنا اللبنانيين وتضحياتهم وإصرارهم على مقاومة العدو اليهودي التلمودي على امتداد عشرات السنين منذ ما قبل إعلان اليهود لوجود كيانهم على أرض فلسطين المحتلة في عام 1948، بالدعم الفعلي المطلق من كل القوى الاستعمارية الاوروبية والامبريالية الاميركية، ومعركة المالكية وغيرها من الاشتباكات المباشرة التي خاضها الجيش اللبناني على أرض فلسطين،الا دليل على إصرار اللبنانيين على رفض هذا الكيان الغاصب الذي يهدد الوطن اللبناني بوجوديته كوطن".

ولفتت إلى أن "التحرير ليس أقوالا ولا شعارات ولا بيانات بل التحرير هو تحرير الارض والنفوس، وهذا هو الاهم تحرير الارادة الوطنية وحماية السلم والاستقرار لاهلنا اللبنانيين، مستذكرا "قيمة هذا التحرير العظيم في عام 2000، واليوم نشعر بالأسى والحزن لما آلت إليه الاوضاع على الصعيد الداخلي اللبناني، ونكاد نصل إلى تأكيد المؤكد بأن الانتقام اليهودي الاميركي لهذا التحرير من وطننا لبنان كل لبنان، يجري اليوم على أرضنا في الجنوب الصامد وفي الداخل عودة خبيثة لاستهداف وحدة اللبنانيين مذهبيا وطائفيا".

ودعت الجميع على "صعيد الوطن اللبناني الى وقفة مع الضمير واستعادة قيمة التحرير ليس عسكريا وأمنيا فقط، وإنما قيمته على صعيد بناء الوطن والمواطن"، مؤكدة "أن كل ما تحقق من إنجازات وطنية ما كانت لتتحقق لولا هذا التحرير على الصعيد الداخلي اللبناني".