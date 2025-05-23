معلومات للـLBCI: موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأن "موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ من مخيمات بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس".
وفي وقت سابق من اليوم، شارك رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث أعطى توجيهاته بـ"ضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد".
ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي لبناني في وقت سابق، فقد اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان.
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