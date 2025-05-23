اللواء عبد الله استقبل لازارو وبحثا في تعزيز التعاون والتنسيق

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في مكتبه في ثكنة المقر العام، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) أرولدو لازارو مع وفد، في حضور رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، في زيارة تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق.
كما تم التداول في الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما التطورات عند الحدود الجنوبية.
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