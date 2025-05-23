وزير فرنسي دعا إلى "احتواء التصعيد" بعد تهديدات ترامب الجمركية: مستعدون للرد

أشار الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين، إلى أنّ "تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وقال "نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد".

وفي وقت سابق، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران، قائلا إن المفاوضات الحالية "تراوح مكانها".

وقال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا".

وفي هذا السياق، هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران.

وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,43% حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%.