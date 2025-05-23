الإمارات سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق لشهر أيار متجاوزة 50 مئوية

سجّلت الإمارات أعلى درجة حرارة على الإطلاق لشهر أيار، بلغت 50,4 درجة مئوية، وذلك بعد أسابيع من معدّلات حرارة مرتفعة أحيت المخاوف من تأثيرات تغير المناخ.

وشعر البعض بالإغماء خلال أداء صلاة الجمعة، فيما شعر البعض الآخر بالاختناق مع ارتفاع الرطوبة أيضا، وإن كانت الحرارة المرتفعة مألوفة لدى سكان الدولة الخليجية الصحراوية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأعلن المركز الوطني للأرصا أن "أعلى درجة حرارة سجلت على (مستوى) الدولة هذا اليوم 50,4 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي".

وكانت أعلى درجة حرارة سابقة سُجلت في الإمارات في أيار هي 50,2 في العام 2009، بحسب المركز الذي يتتبع بيانات الأرصاد الجوية في الإمارات منذ 2003.