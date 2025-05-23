أكسيوس: ويتكوف التقى وزير الشؤون الاستراتيجية ومدير الموساد الإسرائيليين قبل المحادثات مع إيران

أفاد موقع "كسيوس" الأميركي، بأنّ "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومدير الموساد دافيد برنياع الإسرائيليين في روما قبل المحادثات مع إيران".

وفي وقت سابق، انتهت الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية غير المباشرة بعد 3 ساعات في روما، حيث غادرها ويتكوف بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقًا، إلا أنها استمرت على مستوى الفرق الفنية، وفق الخارجية الإيرانية.

وبعد انتهاء الفاوضات، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنّ جولة المفاوضات مع أميركا في روما "كانت الأكثر مهنية ووضحنا فيها مواقفنا".

ولفت إلى أنّ "مواقفنا واضحة وهناك الآن فهم أفضل وأوضح لدى الجانب الأميركي بشأنها"، وقال إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي "سعى لإزالة العقبات بيننا وبين الجانب الأميركي"، موضحًا أنّه "من المقرر أن نبحث مع الجانب الأميركي الأفكار التي طرحها وزير خارجية عمان دون تعهدات مسبقة".

وأضاف "سنبحث الأفكار والمقترحات الجديدة لوزير الخارجية العماني وقد تكون مفتاحا للحل"، مشيرًا إلى أنّ "المحادثات النووية مع أميركا معقدة وهناك حاجة للمزيد منها"، وقال: "هدفنا هو إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة والأمل ما زال قائما من أجل الوصول لذلك"، مشيرًا إلى "أننا نأمل أن نتوصل في الجلسة أو الجلستين المقبلتين إلى حلول تجعل المفاوضات قابلة للتقدم".

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأنّه "من المتوقع استمرار المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، وسلطنة عمان ستحدد الموعد والمكان".