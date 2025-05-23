عراقجي: مفاوضات روما كانت الأكثر مهنية ومن المقرر أن نبحث مع أميركا أفكارًا طرحها وزير خارجية عمان

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنّ جولة المفاوضات مع أميركا في روما "كانت الأكثر مهنية ووضحنا فيها مواقفنا"، وذلك بعد انتهائها بعد 3 ساعات من المحادثات بوساطة عمانية.

ولفت إلى أنّ "مواقفنا واضحة وهناك الآن فهم أفضل وأوضح لدى الجانب الأميركي بشأنها"، وقال إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي "سعى لإزالة العقبات بيننا وبين الجانب الأميركي"، موضحًا أنّه "من المقرر أن نبحث مع الجانب الأميركي الأفكار التي طرحها وزير خارجية عمان دون تعهدات مسبقة".

وأضاف "سنبحث الأفكار والمقترحات الجديدة لوزير الخارجية العماني وقد تكون مفتاحا للحل"، مشيرًا إلى أنّ "المحادثات النووية مع أميركا معقدة وهناك حاجة للمزيد منها"، وقال: "هدفنا هو إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة والأمل ما زال قائما من أجل الوصول لذلك"، مشيرًا إلى "أننا نأمل أن نتوصل في الجلسة أو الجلستين المقبلتين إلى حلول تجعل المفاوضات قابلة للتقدم".

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأنّه "من المتوقع استمرار المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، وسلطنة عمان ستحدد الموعد والمكان".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أنّ "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية في روما انتهت مع تحقيق بعض التقدم لكنه غير حاسم".

ولفت، في تصريح، إلى "أننا نأمل في توضيح القضايا المتبقية في الأيام المقبلة، بما يسمح لنا بالمضي قدمًا نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام".

وكان قد أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، عن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية بعد 3 ساعات في روما.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ المفاوضات مع الجانب الأميركي استمرت في روما على مستوى الفرق الفنية، بعد أن كشفت أنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف غادر روما "بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقًا"، مشيرة إلى أنّ "المفاوضات تجرى في جو مهني ومعقول وهادئ".

وعُقدت الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية غير مباشرة حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.