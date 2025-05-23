"أكسيوس": انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية في روما وكانت مثمرة للغاية

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، عن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية بعد 3 ساعات في روما.

ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم إنّ "المفاوضات بين عراقجي وويتكوف استمرت 3 ساعات وكانت مثمرة للغاية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة في روما على مستوى الفرق الفنية، بعد أن كشفت أنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف غادر روما "بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقًا"، مشيرة إلى أنّ "المفاوضات تجرى في جو مهني ومعقول وهادئ".

وعُقد الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية غير مباشرة حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.