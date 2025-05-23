بوليتيكو عن مسؤولين: علاقة ترامب ونتانياهو تمر بتوتر بسبب خلافات بشأن التعامل مع أزمات بالشرق الأوسط

نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تمر بتوتر بسبب خلافات بشأن التعامل مع أزمات بالشرق الأوسط".

وأوضح المسؤولون الأميركيون أنّه "من غير المرجح أن يغير حادث القتل في واشنطن بحق موظفين في السفارة الإسرائيلية واقع التوتر في علاقة ترامب ونتانياهو"، مضيفين أنّ "وصف الوضع الحالي بأنه انقطاع في العلاقة بين ترامب ونتانياهو مبالغ فيه".

ولفت المسؤولون في تصريح لبوليتيكو إلى أنّ "مسؤولين في إدارة ترامب محبطون من نهج إسرائيل في التعامل مع واشنطن والشرق الأوسط".

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، إشارته إلى أنّ "مسؤولين في الإدارة غاضبون من أن أصعب شخص يمكن التعامل معه هو نتانياهو".