خارجية إيران: المفاوضات في روما مستمرة على المستوى الفني وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقًا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة في روما على مستوى الفرق الفنية.

وكشفت أنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف غادر روما "بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقًا"، مشيرة إلى أنّ "المفاوضات تجرى في جو مهني ومعقول وهادئ".

وتُعقد الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية غير مباشرة حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.