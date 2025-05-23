لافروف: روسيا ستكون مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة بشأن تسوية الأزمة بمجرد اكتمال تبادل الأسرى

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ "روسيا ستكون مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة بشأن تسوية الأزمة بمجرد اكتمال تبادل الأسرى"، وهي عملية بدأت اليوم بهدف تبادل 1000 أسير مقابل 1000 أسير من الجانبين اتُفق عليها في مفاوضات اسطنبول.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "روسيا ستواصل العمل على الوثائق التي تتضمن الشروط والمتطلبات اللازمة لإبرام الاتفاقيات مع أوكرانيا، على الرغم من الاستفزازات".

وأضاف لافروف "موسكو تعتبر هجمات الطائرات بدون طيار على أهداف مدنية في روسيا نتيجة لدعم بعض الدول الأوروبية للنازيين الأوكرانيين".

وكان قد أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "أننا أجرينا تبادلا للأسرى مع روسيا شمل 390 شخصا تنفيذا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000"، وذلك بعد إعلان روسي عن اتمام عملية التبادل بين الجانبين.

ولفت، في تصريح، إلى "أننا نتوقع استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد ونتمنى إتمام الاتفاق بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ "إرجاع كل الأسرى الأوكرانيين مهم جدا ونحن نتحقق من كل اسم بهذا الصدد ونواصل العمل لتحقيق ذلك".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "روسيا أعادت 270 عسكريًا و120 مدنيًا من الأسر الأوكراني وفي المقابل تم نقل 270 أسير حرب أوكراني و120 مدنياً إلى أوكرانيا".