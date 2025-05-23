زيلينسكي أكّد إجراء الجزء الأول من اتفاقية تبادل الأسرى مع روسيا: نتوقع استمرار التبادل السبت والأحد

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "أننا أجرينا تبادلا للأسرى مع روسيا شمل 390 شخصا تنفيذا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000"، وذلك بعد إعلان روسي عن اتمام عملية التبادل بين الجانبين.

ولفت، في تصريح، إلى "أننا نتوقع استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد ونتمنى إتمام الاتفاق بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ "إرجاع كل الأسرى الأوكرانيين مهم جدا ونحن نتحقق من كل اسم بهذا الصدد ونواصل العمل لتحقيق ذلك".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إتمام عملية تبادل أسرى مع السلطات الأوكرانية.

وأوضحت في بيان، أن "روسيا أعادت 270 عسكريًا و120 مدنيًا من الأسر الأوكراني وفي المقابل تم نقل 270 أسير حرب أوكراني و120 مدنياً إلى أوكرانيا".

وقبل ذلك بساعات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين أوكرانيا وروسيا".

واوضح أنّه "اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا. تهانينا للجانبين على هذه المفاوضات"، مستائلًا "هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟"، في إشارة إلى مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا.