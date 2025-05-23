زعم الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ "أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون وقوع ضحايا".
ويأتي ذلك بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن "إطلاق صفارات الإنذار في نيرعام ومفلاسيم بغلاف غزة للتحذير من قصف صاروخي".
ويأتي ذلك مع تكثيف إسرائيل قصفها اليومي على قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع، رغم التنديد الدولي والدعوات لوقف إطلاق النار.
هذا، ويصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب دون التوصل إلى الآن إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى مع حركة حماس.
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