تراجع أسهم بورصة نيويورك عند الافتتاح متأثرة بتهديدات ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية

تراجعت الأسهم في بورصة نيويورك عند الافتتاح متأثرة بتهديدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل. وفي التعاملات الأولى، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 1,15%، وانخفض مؤشر ناسداك 1,60%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 1,19%. كذلك، تراجع سهم آبل بنسبة 2,60%. وفي وقت سابق، هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران. وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,43% حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%.

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