بايراقداريان: المدينة الرياضية في بيروت رمز وطني وكانت مشروع تلاقٍ بعد الحرب ومركز أمل وطموح

أشارت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، خلال إعادة تدشين المدينة الرياضية في بيروت، إلى أنّ المدينة الرياضية "رمز وطني جامع احتضنت مباريات دولية ووطنية جمعت اللبنانيين تحت راية واحدة، بعيدًا عن الانقسامات، وكانت مشروع تلاقٍ بعد الحرب ومركز أمل وطموح لدى أجيال من الرياضيين".

ولفتت إلى أنّ "المدينة الرياضية بيت لكل الرياضيين وعودة الحياة الى المدينة رسالة للرياضيين بأن أحلامكم محفوظة وللشباب إنكم أولوية وإن مدينة كميل شمعون"، مضيفًا "رمز الوحدة اللبنانية ورسالة للعالم بأن لبنان لا يقاس بالأزمات".

وبعد ذلك، أطلق رئيس الحكومة نواف سلام كرة البداية في مباراة النجمة والأنصار.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى ملعب المدينة الرياضية في بيروت لاعادة افتتاحه في مباراة النجمة والأنصار.

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من المشجعين هتافات مؤيدة لحزب الله أثناء دخول سلام إلى الملعب وقامت المجموعة بتوجيهها لرئيس الحكومة، حيث قالت الجماهير: "يا نواف سماع منيح.. لبيك يا نصرالله".