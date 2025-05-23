شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل.. لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة والان مع تفاصيل الخبر

تنص المادة 171 من قانون العمل على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.



وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.



ونصت المادة 170 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.



فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.



وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.



