ترامب يعلن عملية تبادل "كبيرة" للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عملية تبادل "كبيرة" للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مهنئا البلدين وطارحا إمكان أن تفضي هذه الصفقة إلى "أمر مهم"، في إشارة محتملة إلى مفاوضات بين الطرفين المتحاربين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "اتفاق للتو على عملية تبادل أسرى كبيرة بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أنه "سيدخل حيّز التنفيذ قريبا".

وأضاف "تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم تؤكد موسكو أو كييف هذه المعلومات.

وقال مسؤول كبير مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن "التبادل نفسه لم يحدث بعد" وأن "العملية قيد الإنجاز".

ويُعتبر هذا النوع من التبادل حساسا جدا بين دولتين في حالة حرب، وعادة ما يبقى سريا حتى اكتماله، وقد يستغرق الأمر ساعات.

واتفق الروس والأوكرانيون في 16 مايو على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ العام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.