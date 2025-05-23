هتافات مؤيدة لحزب الله خلال تواجد نواف سلام في المدينة الرياضية لافتتاحها في مباراة النجمة والأنصار

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى ملعب المدينة الرياضية في بيروت لاعادة افتتاحه في مباراة النجمة والأنصار.

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من المشجعين هتافات مؤيدة لحزب الله أثناء دخول سلام إلى الملعب وقامت المجموعة بتوجيهها لرئيس الحكومة، حيث قالت الجماهير: "يا نواف سماع منيح.. لبيك يا نصرالله".

هذا، وكانت قد شهدت المدينة الرياضية انتشارًا امنيًا كثيفًا لقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني تزامنًا مع بدء وصول جماهير الانصار والنجمة إلى المدينة الرياضية في بيروت.