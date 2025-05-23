وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى ملعب المدينة الرياضية في بيروت لاعادة افتتاحه في مباراة النجمة والأنصار.
وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من المشجعين هتافات مؤيدة لحزب الله أثناء دخول سلام إلى الملعب وقامت المجموعة بتوجيهها لرئيس الحكومة، حيث قالت الجماهير: "يا نواف سماع منيح.. لبيك يا نصرالله".
هذا، وكانت قد شهدت المدينة الرياضية انتشارًا امنيًا كثيفًا لقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني تزامنًا مع بدء وصول جماهير الانصار والنجمة إلى المدينة الرياضية في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر هتافات مؤيدة لحزب الله خلال تواجد نواف سلام في المدينة الرياضية لافتتاحها في مباراة النجمة والأنصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.