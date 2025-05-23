الدفاع الروسية: عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا تشمل 270 عسكريًا و120 مدنيًا من كلا الجانبين

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إتمام عملية تبادل أسرى مع السلطات الأوكرانية.

وأوضحت في بيان، أن "روسيا أعادت 270 عسكريًا و120 مدنيًا من الأسر الأوكراني وفي المقابل تم نقل 270 أسير حرب أوكراني و120 مدنياً إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين أوكرانيا وروسيا".

واوضح أنّه "اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا. تهانينا للجانبين على هذه المفاوضات"، مستائلًا "هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟"، في إشارة إلى مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا.