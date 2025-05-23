قيادة الجيش تسلّمت هبة مالية من سلطات قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنها تسلّمت هبة مالية من سلطات قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، بناء على توجيهات من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعمًا حيويًّا للعسكريين، وتُخفف عنهم وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهماته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.