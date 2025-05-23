37 دولة أوروبية لبيلاروسيا: اوقفي القمع والرعب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في اليوم الدولي للتضامن مع السجناء السياسيين في بيلاروسيا، دعت المملكة المتحدة و37 دولة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين في هذا البلد الأوروبي.

وبهذه المناسبة ألقي بيان مشترك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نيابةً عن الدول المشاركة التالية، الأعضاء في المجموعة غير الرسمية لأصدقاء بيلاروسيا الديمقراطية: بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، وبلدي بولندا.

وانضمت إلى هذا البيان الدول المشاركة التالية: ألبانيا، النمسا، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين، مالطا، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، سان مارينو، وسويسرا.

وجاء في البيان المشترك الآتي: منذ وفاة السجين السياسي والناشط فيتولد أشوراك في السجن في 21 مايو/أيار 2021، نُحيي سنويًا اليوم الدولي للتضامن مع السجناء السياسيين في بيلاروسيا.

منذ مايو/أيار 2021، لقي ما لا يقل عن سبعة سجناء سياسيين آخرين حتفهم في سجون النظام، وهم: ميكالاي كليموفيتش، وأليس بوشكين، وفادزيم خرسكو، وإيهار ليدنيك، وأليكساندر كولينيتش، وديمتري شليتغاور، وفاليانتسين شتيرمر. وقد تعرضوا للاضطهاد ظلمًا بسبب آرائهم السياسية، ولم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية.

آلية فيينا

في يونيو/حزيران من العام الماضي، استندت مجموعة من 38 دولة مشاركة إلى آلية فيينا للبعد الإنساني، وتساءلت عن العديد من الحالات الفردية المتعلقة بكرامة السجناء، وحصولهم على الأدوية والرعاية الطبية، واستعانتهم بمحامٍ من اختيارهم، وسبل انتصاف فعالة، ومحاكمة قانونية عادلة، بالإضافة إلى تواصلهم مع عائلاتهم. لم تُقدّم السلطات البيلاروسية أي ردّ ذي معنى على هذه الأسئلة، ولم تُحرز بيلاروسيا أي تقدّم في تنفيذ توصيات تقارير آلية موسكو لعامي 2020 و2023.

وقد أُفرج عن بعض هؤلاء السجناء منذ ذلك الحين، بعد انتهاء عقوبتهم أو من خلال العفو، إلا أن الاحتجاز التعسفي للمواطنين لممارستهم حقوقهم الإنسانية لا يزال مستمرًا. واعتبارًا من 15 مايو/أيار 2025، تُقدّر منظمة فياسنا وجود 1189 سجينًا سياسيًا في بيلاروسيا. ويعاني الكثير منهم من مشاكل صحية خطيرة، وإعاقات، وتجاوزت أعمارهم الستين عامًا، ويعانون من اضطرابات نفسية. ويتعرّض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة الطبية اللازمة. وقد أفادت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأن التعذيب في هذه السجون مُمنهج ومُعتاد ومنتشر ومُتعمّد، مع نمط من الإفلات من العقاب للجناة.

مطالب

هذا هو اليوم الذي نُخلّد فيه ذكراهم جميعًا. يوم نُكرّر فيه دعوتنا للسلطات البيلاروسية إلى:

- التوقف عن قمع الأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي؛ للإفراج عن جميع السجناء السياسيين فورًا ودون قيد أو شرط، وضمان إعادة تأهيلهم.

- هذا اليوم أيضًا هو يومٌ للتعبير عن تضامننا مع أقارب وأصدقاء السجناء السياسيين الذين يتعرضون للقمع السياسي والإداري في بيلاروسيا وفي المنفى، في إطار حملة قمع وحشية أوسع نطاقًا تستهدف شخصيات المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين، وغيرهم من الفاعلين الإعلاميين، وغيرهم من المواطنين الذين يجرؤون على التعبير عن أي معارضة أو اختلاف في الرأي.

- في مواجهة هذا التجاهل لمبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جانب السلطات البيلاروسية، سنواصل دعم تطلعات الشعب البيلاروسي إلى بيلاروسيا حرة وديمقراطية ومستقلة.