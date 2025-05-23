شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة تكافؤ الفرص تحصل على زمالة الدفاع الوطنى حول تطوير الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية الباحثة إيمان السبكى، على زمالة كلية الدفاع الوطنى ـ الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، برسالة حول تعزيز دور وزارة التنمية المحلية فى تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر.



واجتمعت لجنة المناقشة والحكم لمناقشة بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطنى للباحثة إيمان عبد القادر السبكى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية ـ الدفعة (54) دفاع وطنى، بعنوان: تعزيز دور وزارة التنمية المحلية فى تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر (استراتيجية مقترحة).



كانت اللجنة مشكلة برئاسة اللواء الدكتور أيمن جبريل، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء أ.ح عمرو البغدادى، والأستاذ الدكتور سيد العباسى، وإشراف اللواء دكتور حسام أنور واللواء أ.ح ممدوح الجزار.

وحضر المناقشة اللواء حسام عكاشة، مدير كلية الدفاع الوطنى، والعميد محمود أمين، نائب مدير كلية الدفاع الوطنى، وعدد من الخبراء والمسئولين من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.



وأثنت لجنة المناقشة فى كلمتها على الجهد المتميز للباحثة فى البحث ككل وأثنت على تكامل الاستراتيجية الموضوعة لتعزيز دور وزارة التنمية المحلية فى تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى وحدات الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية فى صنع القرار وتنمية الموارد المحلية والعمل على تطوير القدرات البشرية والمؤسسة فى الإدارة المحلية، وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوحدات المحلية وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع أنحاء مصر.



ومنحتها اللجنة، إجازة البحث وأوصت الباحثة بنشر تلك الاستراتيجية فى المجلات العلمية ورفعها لصانع القرار.