شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: تعيين ياسمين فؤاد لمنصب دولى انتصار للدبلوماسية المصرية البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب الوعي عن خالص التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها أمينةً تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، خلفًا للسيدة سيمينا بورنر، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري اليوم.

واعتبر الحزب أن هذا الاختيار تكريمًا مستحقًا لواحدة من أبرز القيادات البيئية في مصر وإفريقيا، وإقرارًا دوليًا بالدور المحوري الذي باتت تلعبه مصر في قضايا المناخ والبيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.

كما يرى الحزب في هذا التعيين انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية البيئية، ويؤكد على أهمية البناء على هذا الإنجاز لتفعيل الدور المصري في صياغة السياسات المناخية الدولية، والدفاع عن مصالح الدول النامية في قضايا التمويل العادل، والانتقال الأخضر، والعدالة المناخية.

ويؤكد "حزب الوعي" أن تمكين الكفاءات المصرية في المحافل الدولية يعكس جدية الدولة في الانخراط الفاعل في القضايا العالمية، ويُعزز من صورة مصر كدولة مؤثرة وشريكة في مواجهة تحديات كوكب الأرض.

وتابع قائلا : كل الأمنيات بالتوفيق للدكتورة ياسمين فؤاد في مهمتها الجديدة، ودعمنا الكامل لها كرمز من رموز الكفاءة والإخلاص والتمثيل المشرف لمصر.