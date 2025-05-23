كييف: تبادل الأسرى مع روسيا لا يزال جارياً

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر عسكري أوكراني اليوم الجمعة إن عملية تبادل الأسرى مع روسيا لا تزال جارية ولم تكتمل بعد.

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم إن عملية التبادل "اكتملت للتو".