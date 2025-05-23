صاروخ يمني يربك تل أبيب..إنذارات جماعية وتوقف مؤقت لمطار بن غوريون

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة، بما في ذلك تل أبيب، حالة من الاستنفار الأمني فجر الجمعة، عقب إطلاق صافرات الإنذار إثر اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي أنه اعترض صاروخًا مصدره الأراضي اليمنية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاعتراض أو نتائج الضربة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تُظهر الدفاعات الجوية وهي تحاول التصدي للصاروخ في سماء تل أبيب.

من جانبها، تبنّت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) العملية، مؤكدة أنها استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار"، ووصفته بأنه "فرط صوتي". وأفادت الجماعة أن الهجوم أدى إلى شلل مؤقت في حركة الملاحة الجوية، وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في المطار لفترة وجيزة، في حين نقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن التقديرات ترجّح استمرار الهجمات من اليمن طالما استمرت الحرب على غزة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الضربات التي نفذتها جماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية، تعبيرًا عن دعمها للفلسطينيين، وسط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.