وزير الدفاع استقبل وزير الصناعة وقضاة: لتطوير عمل المحاكم العسكرية بما يخدم الشفافية والنزاهة

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وتمّ خلال اللقاء البحث في مواضيع مشتركة بين الوزارتين تتعلق بالتعاون الثنائي والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني كلا من القضاة المنفردين القاضي العميد عبد الرحمن شاهين (بيروت)، القاضي العميد طوني جريج (جبل لبنان)، القاضي العميد سايد شحادة (الشمال)، القاضي العميد أنيس القعقور (الجنوب)، والقاضي العميد علي بوديا (البقاع).

وقد شدّد اللواء منسى خلال اللقاء على "أهمية دور القضاء العسكري في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط".

وتمّ التوافق على استمرار التنسيق لتطوير عمل المحاكم العسكرية بما يخدم الشفافية والنزاهة.

كما التقى اللواء منسى كلا من السفير إيلي الترك، النائب السابق غسان مخيبر، العميد المتقاعد مارون حتي، نبيل نمور، وديع حنا وسعد الحدشيتي وسهيل أبو حلى، وكانت هذه اللقاءات مناسبة لعرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعي.