أشار مسؤول إسرائيلي لقناة "الحدث" السعودية، إلى أنّ "أميركا طلبت عدم تجاوز مناطق تمركزنا في سوريا حتى تتضح الأمور"، زاعمًا أنّ "الحدود السورية اللبنانية بحاجة لضبط اكثر".
في سياق آخر، قال المسؤول الإسرائيلي "إننا نسعى للعثور على رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين واستعادتها من سوريا بشتى الطرق"، كما لفت إلى "أننا أوضحنا للدروز في سوريا أننا لن نقبل المس بهم وعليهم التفاهم مع إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع".
ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ظل تقارير تتحدث عن مفاوضات إسرائيلية سورية مع إدارة الشرع.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي لـ"الحدث": الحدود السورية اللبنانية بحاجة لضبط أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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