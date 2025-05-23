"النشرة": الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة أحد المواطنين في كفركلا دون إصابته

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "إصابة سيارة أحد المواطنين في بلدة كفركلا بعدة طلقات نارية أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي من قرب الجدار الحدودي"، مؤكدًا عدم إصابة صاحب السيارة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.