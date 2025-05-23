تراجع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تهديد لترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران، قائلا إن المفاوضات الحالية "تراوح مكانها".

وقال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا".

وفي هذا السياق، هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران.

وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,43% حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%.