"أ.ف.ب": الفصائل الفلسطينية سلمت سلاحها لسلطات سوريا ومعظم قادتها غادروا دمشق إلى دول بينها لبنان

أكد مصدران فلسطينيان لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق إلى دول عدة بينها لبنان"، وذلك بعد "تضييق" من السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع ومصادرة ممتلكاتهم.

وأكد قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق ورفض الكشف عن هويته أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" إلى السلطات بعيد سقوط نظام الأسد. وهو ما أكده مصدر فلسطيني ثان من فصيل صغير في دمشق.

وسبق وأن ألقت السلطات السورية الجديدة القبض على عناصر من الفصائل الفلسطينية، كما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الشرع خلال اللقاء الذي عقد في الرياض بينهما طرد المسلحين الفلسطينيين من البلاد.