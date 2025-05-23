فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. جنود يطلقون النار عشوائيا خلال مهرجان في فلوريدا! (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تم توقيف عمل 18 جنديا من قوات الكوماندوز الأمريكية بعد تداول مقاطع فيديو لهم يطلقون عيارات فارغة في الهواء خلال احتفالات مهرجان قرصنة في ولاية فلوريدا.

ووفقا لبيانات رسمية، يخضع 18 جنديا من الكتيبة السادسة للتدريب في معسكر رودر للتحقيق بسبب استخدامهم الأسلحة الرشاشة دون إذن خلال فعاليات مهرجان "بيلي بوليغز للقراصنة" في منطقة ديستين الساحلية.



وتظهر التسجيلات المصورة التي انتشرت على نطاق واسع، مجموعات من الجنود في قوارب صغيرة وهم يطلقون رشقات نارية في الهواء بالقرب من شواطئ فورت والتون، بينما كان عشرات المواطنين يسبحون ويتنزهون في المكان. وقد سمعت صرخات استغاثة من بعض الحاضرين الذين ظنوا أنهم يتعرضون لهجوم حقيقي.

وأكد مسؤولون محليون أن استخدام الطلقات الفارغة كان مصرحا به خلال فعالية "المعركة البحرية" الترفيهية ضمن المهرجان، لكن الجنود تجاوزوا التعليمات بإطلاقهم طلقات إضافية بعد انتهاء الفعالية الرسمية.

وردا على الحادث، أصدرت بلدية فورت والتون بيانا نفت فيه أي علاقة بين الحادثة والفعاليات الرسمية للمهرجان، مشيرة إلى أن إطلاق النار خارج الإطار المتفق عليه لم يكن معتمدا من المنظمين.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي فتح تحقيق عاجل في الواقعة، كما تم إيقاف الجنود المشتبه بهم عن مهامهم التدريبية مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات. وأكد متحدث عسكري أن "القوات المسلحة تأخذ هذه الحادثة على محمل الجد وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".

يذكر أن الحادثة أثارت استياء بين سكان المنطقة، خاصة في ظل الحساسية الشديدة حول أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة. وقد تلقى مركز الشرطة المحلية عشرات البلاغات من مواطنين اعتبروا أن الحادث كان "استهتارا غير مقبول".