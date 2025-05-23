شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى يهنئ وزيرة البيئة بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو منصب دولي رفيع يعكس المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة متميزة حافلة بالعطاء والخبرة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: "كما يُعد هذا التعيين شهادة تقدير للدور الريادي الذي اضطلعت به مصر في السنوات الأخيرة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية".