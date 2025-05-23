اليابان تجدد طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جددت اليابان اليوم طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية.

وقال رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا: إنه “أجرى محادثات هاتفية اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد فيها على مطلب إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية”.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو أن “مجموعة واسعة من المواضيع تمت مناقشتها -خلال الاتصال- بينها التعريفات الجمركية والأمن الاقتصادي”.

وتابع، أن المحادثات لاتتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل أيضًا بالاستثمار بين البلدين.

ويأتي الاتصال بالتزامن مع توجّه كبير المفاوضين اليابانيين بشأن التعريفات الجمركية إلى واشنطن للمشاركة في جولة ثالثة من المحادثات التجارية بين طوكيو وواشنطن.

وتواجه اليابان منذ أبريل الماضي، على غرار دول أخرى، رسومًا جمركية أمريكية بنسبة 10%، فضلًا عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.

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