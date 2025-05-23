اخبار العالم

اليابان تجدد طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • اليابان تجدد طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية 1/2
  • اليابان تجدد طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تجدد طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جددت اليابان اليوم طلبها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية.

وقال رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا: إنه “أجرى محادثات هاتفية اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد فيها على مطلب إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية”.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو أن “مجموعة واسعة من المواضيع تمت مناقشتها -خلال الاتصال- بينها التعريفات الجمركية والأمن الاقتصادي”.

وتابع، أن المحادثات لاتتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل أيضًا بالاستثمار بين البلدين.

ويأتي الاتصال بالتزامن مع توجّه كبير المفاوضين اليابانيين بشأن التعريفات الجمركية إلى واشنطن للمشاركة في جولة ثالثة من المحادثات التجارية بين طوكيو وواشنطن.
وتواجه اليابان منذ أبريل الماضي، على غرار دول أخرى، رسومًا جمركية أمريكية بنسبة 10%، فضلًا عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا