“يونيسف” تطالب باستمرار الضغط الدولي على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طالب الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” كاظم أبو خلف، المجتمع الدولي بالاستمرار في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أبو خلف اليوم: إن “قطاع غزة يصنّف على أنه أسوأ مكان للعاملين في المجال الإنساني، حيث قتل نحو 420 شخصًا منذ السابع من أكتوبر 2023″، مضيفًا أنه لا يوجد مكان في العالم قُتل فيه من العاملين بالأمم المتحدة مثلما قُتل في قطاع غزة”.

وشدّد على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل، للانتقال من مرحلة المطالبة بإدخال المساعدات، إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب السافرة على الفلسطينيين.

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