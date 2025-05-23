جونسون استضافت حفل الاستقبال السنوي الثاني لخريجي البرامج برعاية الحكومة الاميركية

اعلنت السفارة الاميركية في بيروت في بيان، انه"في الثاني والعشرين من شهر أيار الجاري، استضافت السفيرة ليزا جونسون حفل الاستقبال السنوي الثاني لخريجي البرامج التي ترعاها الحكومة الأميركية. وقد جمعت هذه المناسبة مائة خريج من برامج مختلفة وعززت التواصل بين الخريجين بعد الانتهاء من برامجهم".

في كلمتها للمناسبة، عبََرت السفيرة جونسون عن" إعجابها بالمبادرات التي أطلقها الخريجون، بما في ذلك تعاونهم، ومساهماتهم في تحسين مجتمعاتهم". وأشارت إلى أن "ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية هم من خريجي برامج التبادل التي ترعاها الحكومة الأميركية، وهم :وزير الزراعة نزار هاني ووزير الاعلام بول مرقص ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان".

وأكدت السفيرة جونسون"أهمية مجتمع الخريجين في بناء وتعزيز جسور الصداقة والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ولبنان".

واشار البيان الى ان شبكة خريجي البرامج الأميركية في لبنان تضم 16 ألف خريج من مختلف برامج التبادل التعليمي والثقافي الممولة من الحكومة الأميركية.