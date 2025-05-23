أدّى مخاتير قضاء الكورة قسم اليمين القانونية أمام القائمقام كاترين كفوري أنجول ورئيس دائرة تنفيذ أميون القاضي إيميل عازار، وذلك في محكمة أميون، في حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية. ويأتي هذا الاستحقاق تأكيدا على الجهوزية الإدارية والقانونية لممارسة المهام والواجبات ضمن نطاقهم، وسط أجواء من الجدية والاحترام للمسؤولية العامة".

كانت هذه تفاصيل خبر مخاتير قضاء الكورة أقسموا اليمين القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.