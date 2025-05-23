توقيف شخصين في شبكة خطف ودعارة في كسروان

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه، "بعد انتشار فيديو حول شبكة خطف ودعارة في منطقة جونية والكسليك وصولا الى الحازمية، تحركت شعبة المعلومات في كسروان وأوقفت كل من المدعو (ج. ا - لبناني مواليد 1989) والمدعوة (خ. ط - سورية الجنسية مواليد 1995). واشارت الى أن التحقيقات بوشرت لمعرفة ملابسات وحقيقة الفيديو.

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