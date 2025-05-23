كركي: خدمة تفاعلية جديدة على موقع الضمان لتسهيل الوصول إلى الأدوية وتحديد البدائل الأقل سعرا

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان، بانه "منذ توليه منصبه في العام 2002، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على مشروع مكننة أعمال الصندوق والاعتماد على وسائل التواصل والاتصال الرقمي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمضمونين، ولا سيّما الخدمات الإلكترونية، تعزيزًا للشفافية وتسهيلًا لمسالك العمل لإنجاز معاملاتهم".

ولفتت الى ان "بعد نحو عام على إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق، الذي أتاح خدمات إلكترونية وفّرت على المضمونين عناء الحضور الشخصي إلى مديريّات ومكاتب الصندوق، أعلن كركي عن إطلاق خدمة تفاعلية جديدة عبر الموقع الرسمي للصندوق. تتيح هذه الخدمة للمضمونين وجميع المتصفّحين إمكانية البحث عن اسم الدواء الذي وصفه لهم الطبيب، مع الاطّلاع على السعر الرسمي المعتمد من قبل وزارة الصحّة العامة والسعر المعتمد من قبل الصندوق".

واوضحت أن "هذه الخدمة المبتكرة تتميز بخاصية فريدة تتمثل في اقتراح البديل الأدنى سعراً للدواء المطلوب، والذي يغطيه الضمان بنسبة 80% من ثمنه، أو 95% إذا كان الدواء من فئة الأدوية السرطانية أو تلك المخصّصة للأمراض المستعصية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المضمونين من اتخاذ قرارات صحّية وماليّة مدروسة، وتشجيع استخدام البدائل المعترف بها من قبل وزارة الصحّة العامة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استدامة موارد الصندوق في الوقت عينه.

ودعت إدارة الصندوق "جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة الموقع الرسمي www.cnss.gov.lb وتجربة الأداة التفاعلية الجديدة تحت خانة "البحث عن دواء" في الصفحة الرئيسيّة".