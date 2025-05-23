تقدم نور حسان الهاشم، جورج ديغول الهاشم، و ريجينا عماد الهاشم، لدى كاتب العدل في جبيل شربل ايلي كيوان بإستقالتهم من المجلس البلدي الجديد في بلدة العاقورة - قضاء جبيل بعد ساعة من انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية في مكتب القائمقام في سرايا جبيل .

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة أعضاء استقالوا من مجلس بلدية العاقورة بعد أقل من ساعة من انتخاب الرئيس ونائبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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