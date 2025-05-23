سلام عرض المستجدات مع السفيرين الفرنسي والصيني وشؤونا انمائية مع النائب رستم

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعرض معه العلاقات الثنائية والمستجدات.
كما التقى سلام سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان في زيارة وداعية، وعبّر عن "تقديره لجهود السفير الصيني من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين"، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.
في سياق اخر، استقبل سلام النائب احمد رستم وتناول البحث اوضاع إنمائية تخص منطقة عكار.
كما التقى وفدا من دار الهندسة برئاسة مروان قبرصلي. واطلع الوفد رئيس الحكومة على عدد من المشاريع والدراسات المتعلقة بالبنى التحتية.
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